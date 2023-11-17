Трюдо считает хорошим знаком для всех стран АТЭС встречу Байдена и Си Цзиньпина

По словам премьер-министра Канады, "одной из особенностей АТЭС является то, что это чрезвычайно разнообразная группа стран, у которых есть выход к одному океану"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо считает, что прошедшая в Сан-Франциско встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина является хорошим знаком для всех стран региона Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Я думаю, что все мы здесь, на этой конференции, увидели в позитивной встрече между председателем Си [Цзиньпином] и президентом Байденом хороший знак", - заявил он журналистам на пресс-конференции по итогам своего участия в мероприятиях саммита АТЭС.

По словам Трюдо, "одной из особенностей АТЭС является то, что это чрезвычайно разнообразная группа стран, у которых есть выход к одному океану". В связи с этим, продолжил он, очень важно сохранять конструктивное сотрудничество между всему участниками АТЭС. "Поэтому откровенные и прямые разговоры о том, как и где мы можем работать вместе, действительно важны", - сказал премьер-министр.

Си Цзиньпин и Байден на прошедшей встрече в Сан-Франциско договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. По данным агентства Xinhua, предполагается проводить рабочие встречи министров обороны Китая и Соединенных Штатов, наладить механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования. Стороны также договорились возобновить сотрудничество в борьбе с наркотиками.

Лидеры двух стран провели встречу в ходе проходящего в Сан-Франциско 15-17 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.