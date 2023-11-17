Наследный принц Бахрейна осудил "варварское нападение" ХАМАС на Израиль

Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа призвал радикальное палестинское движение освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа осудил нападение ХАМАС на Израиль, назвав его варварским, и призвал радикальное палестинское движение освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Я однозначно осуждаю ХАМАС. Это нужно для того, чтобы все присутствующие в зале поняли, что я стою на стороне мирных граждан и невинных людей, а не на стороне политических деклараций. Теракты 7 октября были варварскими, они были ужасающими, они были неизбирательными", - сказал наследный принц, выступая на форуме "Манамский диалог" в столице Бахрейна.

Сальман бен Хамад подчеркнул, что радикалы атаковали гражданские объекты наряду с военными, убивая мирных жителей, в том числе женщин и детей. "И вдобавок ко всему, теперь, похоже, считается нормальным захватывать заложников, уводить их и говорить об этом так, как будто это акт войны", - добавил он.

В то же время кронпринц Бахрейна осудил ответные удары Израиля по сектору Газа, которые привели к гибели тысяч палестинцев. "Я безоговорочно осуждаю воздушную кампанию, в результате которой в Газе погибли более 11 тысяч человек, из которых 4,7 тысячи - дети. Оба эти действия привели к гибели невинных людей. <...> Оба эти действия достойны порицания", - подчеркнул он.

По словам наследного принца, единственным политическим решением, которое может стать основой для урегулирования конфликта, является освобождение движением ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение властями еврейского государства палестинцев, необоснованно заключенных под стражу.

"Я призываю ХАМАС освободить женщин и детей, которых они держат в заложниках. Я призываю израильтян освободить женщин и детей, которых они держат в заложниках. Так мы сможем обрести несколько дней, или недель, или месяцев, или, может быть, лет мира и спокойствия", - сказал кронпринц.

Отношения между Бахрейном с Израилем

Бахрейн стал второй страной Персидского залива после ОАЭ, которая нормализовала отношения с Израилем. В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы об установлении дипломатических отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

2 ноября Палата депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна объявила о решении отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины. В тот же день агентство BNA сообщило, что посол Бахрейна в Тель-Авиве вернулся на родину, а дипломатический представитель Израиля в Манаме покинул территорию королевства.