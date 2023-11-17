Папа Римский встретится с родственниками заложников и пострадавших на Ближнем Востоке

Аудиенция пройдет 22 ноября

ВАТИКАН, 17 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции 22 ноября встретится с родственниками взятых в заложники израильтян, а также с родственниками палестинцев из сектора Газа.

"Я могу подтвердить, что утром в среду, 22 ноября, Папа Франциск встретится по отдельности с группой родственников израильтян, которые были взяты в заложники в Газе, и с группой родственников палестинцев, страдающих от конфликта <...>. Папа Франциск хочет показать свою духовную близость к страданиям каждого человека", - говорится в заявлении главы ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

Он также напомнил о словах понтифика в воскресенье, когда Франциск подчеркнул, что жизнь каждого человека, "будь то христианин, иудей, мусульманин", священна.

С момента начала эскалации на Ближнем Востоке после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, за которым последовали ответные военные действия израильских военных в палестинском анклаве, Франциск многократно призывал прекратить огонь, обеспечить гуманитарной помощью палестинцев и освободить заложников, захваченных ХАМАС.