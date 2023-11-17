17 ноября, 19:43
Палестино-израильский конфликт

Папа Римский встретится с родственниками заложников и пострадавших на Ближнем Востоке

Аудиенция пройдет 22 ноября

ВАТИКАН, 17 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции 22 ноября встретится с родственниками взятых в заложники израильтян, а также с родственниками палестинцев из сектора Газа.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Я могу подтвердить, что утром в среду, 22 ноября, Папа Франциск встретится по отдельности с группой родственников израильтян, которые были взяты в заложники в Газе, и с группой родственников палестинцев, страдающих от конфликта <...>. Папа Франциск хочет показать свою духовную близость к страданиям каждого человека", - говорится в заявлении главы ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

Он также напомнил о словах понтифика в воскресенье, когда Франциск подчеркнул, что жизнь каждого человека, "будь то христианин, иудей, мусульманин", священна.

С момента начала эскалации на Ближнем Востоке после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, за которым последовали ответные военные действия израильских военных в палестинском анклаве, Франциск многократно призывал прекратить огонь, обеспечить гуманитарной помощью палестинцев и освободить заложников, захваченных ХАМАС. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ИталияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация