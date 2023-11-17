Министр обороны Израиля обсудил с коллегой из Франции ситуацию вокруг Газы

Йоав Галант также обсудил с Себастьеном Лекорню напряженность на ливано-израильской границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с французским коллегой Себастьеном Лекорню, прибывшим с визитом в Тель-Авив, обстановку в регионе, включая ситуацию в секторе Газа и напряженность на ливано-израильской границе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"Министры провели двустороннюю встречу, в ходе которой министр Галант обсудил гуманитарный вопрос, касающийся заложников, удерживаемых ХАМАС, и поделился данными об оперативных достижениях и развитии ситуации на земле", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, за двусторонней встречей министров последовала дискуссия в расширенном составе. Галант рассказал Лекорню и его делегации о действиях Армии обороны Израиля в секторе Газа, они обсудили методы ведения боевых действий в условиях городской застройки и затронули вопрос "препятствия со стороны ХАМАС эвакуации мирных граждан из очагов террора", сообщили в министерстве.

Говоря о ситуации на границе Израиля с Ливаном, Галант заявил в беседе с Лекорню, что его страна наблюдает факты нарушения резолюции СБ ООН 1701 со стороны шиитской организации "Хезболлах", и "призвал французского партнера и мировое сообщество содействовать региональной стабильности и сдерживанию террористических организаций", добавили в Минобороны. Министры также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и роль мирового сообщества в обеспечении поставок товаров мирному населению палестинского анклава.

"Ваш визит в Израиль в военное время не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, он посылает сильный сигнал региону. Мы ценим вашу дружбу и партнерство", - заявил Галант своему французскому коллеге.