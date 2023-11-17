17 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Израиля обсудил с коллегой из Франции ситуацию вокруг Газы

Йоав Галант также обсудил с Себастьеном Лекорню напряженность на ливано-израильской границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с французским коллегой Себастьеном Лекорню, прибывшим с визитом в Тель-Авив, обстановку в регионе, включая ситуацию в секторе Газа и напряженность на ливано-израильской границе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Министры провели двустороннюю встречу, в ходе которой министр Галант обсудил гуманитарный вопрос, касающийся заложников, удерживаемых ХАМАС, и поделился данными об оперативных достижениях и развитии ситуации на земле", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, за двусторонней встречей министров последовала дискуссия в расширенном составе. Галант рассказал Лекорню и его делегации о действиях Армии обороны Израиля в секторе Газа, они обсудили методы ведения боевых действий в условиях городской застройки и затронули вопрос "препятствия со стороны ХАМАС эвакуации мирных граждан из очагов террора", сообщили в министерстве.

Говоря о ситуации на границе Израиля с Ливаном, Галант заявил в беседе с Лекорню, что его страна наблюдает факты нарушения резолюции СБ ООН 1701 со стороны шиитской организации "Хезболлах", и "призвал французского партнера и мировое сообщество содействовать региональной стабильности и сдерживанию террористических организаций", добавили в Минобороны. Министры также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и роль мирового сообщества в обеспечении поставок товаров мирному населению палестинского анклава.

"Ваш визит в Израиль в военное время не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, он посылает сильный сигнал региону. Мы ценим вашу дружбу и партнерство", - заявил Галант своему французскому коллеге. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация