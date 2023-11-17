17 ноября, 20:19

Байден пошутил, что саммит АТЭС продлевается на пять дней

Президент США добавил, что это нормально

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в шутку сказал, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продлевается на пять дней, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Приветствую всех! Мы продлим эту конференцию на пять дней. Это нормально", - сказал американский лидер с улыбкой. Он выступал на церемонии передачи председательства на форуме АТЭС от Соединенных Штатов Перу.

Байден передал функции страны - хозяйки АТЭС на 2024 год президенту Перу Дине Болуарте. Символическая процедура передачи полномочий прошла в последний день саммита АТЭС в Сан-Франциско.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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