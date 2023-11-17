17 ноября, 20:22
Палестино-израильский конфликт

NBC: допуск Израилем топлива в Газу стал результатом давления со стороны США

Телекомпания со ссылкой на представителя Госдепартамента передает, что Соединенные Штаты достигли предварительного соглашения с еврейским государством по плану доставки топлива через КПП "Рафах" более недели назад и ждали голосования военного кабинета министров

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Разрешение Израиля пропускать в сектор Газа по два грузовика с топливом в день является результатом почти двухнедельного давления со стороны США. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя Госдепартамента.

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По ее информации, США достигли предварительного соглашения с Израилем по плану доставки топлива через КПП "Рафах" более недели назад и ждали голосования военного кабинета министров. Как отметил представитель Госдепартамента, США подталкивали Израиль к выполнению своего первоначального соглашения, сообщает телекомпания.

Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля согласился пропускать в Газу по два грузовика с топливом в день для нужд ООН, а также для работы систем водоснабжения и канализации. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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