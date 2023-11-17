17 ноября, 20:20,
обновлено 17 ноября, 20:48

США объявили о планах продажи Японии 400 крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд

В результате продаж "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны", отметили в Госдепе и профильном правительственном ведомстве, входящем в структуру Пентагона

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей с Токио предусмотрена передача 14 систем управления ракетами, а также обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

С точки зрения американского правительства, выполнение договоренностей "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США" в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, по версии Госдепартамента и Пентагона, продажа ракет "улучшит способность Японии противостоять текущим и будущим угрозам". Американские власти утверждают, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документах, в результате продаж "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

Запрос Японии

В феврале японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что его правительство намерено закупить в США до 400 ракет Tomahawk, поскольку национальная промышленность не успевает разрабатывать и производить соответствующие собственные вооружения. Токио ранее просил у Вашингтона согласия на 500 ракет, однако это количество пришлось сократить с учетом американских производственных возможностей. В Соединенных Штатах будут закуплены Tomahawk новейшей модификации дальностью более 1 600 км, которые стали поступать в американские ВМС только в 2021 году. В 2026 и 2027 финансовых годах они будут установлены на кораблях ВМС Японии, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения. 

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