17 ноября, 20:50
Палестино-израильский конфликт

Израиль согласился пропустить топливо в Газу во избежание эпидемий

Глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби отметил, что его страна не сможет "продолжать борьбу в условиях гуманитарного кризиса и протестов во всем мире"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий. Такое объяснение дал глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби.

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"Вчера в предрассветные часы военный кабинет решил удовлетворить особый запрос США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение из-за отсутствия электричества и отсутствия возможности эксплуатировать системы канализации и водоснабжения, находящиеся в ведении БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС)", - заявил Ханегби, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

"Решение было принято потому, что мы хотим предотвратить распространение эпидемий. Нам сейчас не нужны эпидемии, которые нанесут вред тамошним мирным жителям, а также нашим бойцам. Если начнутся эпидемии, боевые действия прекратятся", - отметил глава СНБ Израиля.

По его словам, Израиль не сможет "продолжать борьбу в условиях гуманитарного кризиса и протестов во всем мире". "Поскольку мы обязаны продолжать борьбу, мы обратились к представителям силовых ведомств, которые были на заседании кабинета, с вопросом о том, вредит ли это решение оперативным целям, помогает ли оно ХАМАС, вредит ли оно достижению военных целей", - уточнил он.

Ханегби добавил, что однозначный ответ представителей как Армии обороны Израиля, так и Службы общей безопасности "заключался в том, что американский запрос может быть удовлетворен". "И именно такое решение было принято", - отметил он. 

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