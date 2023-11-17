17 ноября, 20:48
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД Франции, Египта, Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе

Французский министр иностранных дел Катрин Колонна напомнила, что республика направила более 100 тонн гуманитарной помощи в Египет и продолжает координировать свои действия с партнерами

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонные переговоры с коллегами из Египта, Турции и Саудовской Аравии, в ходе которых обсудила ситуацию в секторе Газа и восстановление мира в регионе. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

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В частности Колонна рассказала каждому из трех своих собеседников о первых результатах усилий Франции по трем направлениям деятельности: гуманитарной помощи, безопасности и политическому урегулированию. "Министры рассмотрели меры, принимаемые для оказания помощи гражданскому населению, и договорились поддерживать тесные контакты", - гласит коммюнике. Колонна напомнила, что Франция направила более 100 тонн гуманитарной помощи в Египет и продолжает координировать свои действия с партнерами, "чтобы обеспечить реальное гуманитарное перемирие, позволяющее увеличить объем помощи через контрольно-пропускной пункт "Рафах" и, при необходимости, через другие пункты".

Министр призвала продолжать борьбу с терроризмом и напомнила о "соответствующих предложениях, выдвинутых в Европе". В заявлении не уточняется, о каких именно инициативах идет речь, однако Колонна заявила о желании Франции "усилить координацию со своими партнерами в этой области". Также они обсудили вопрос об освобождении заложников, среди которых, по данным МИД, все еще могут находиться восемь пропавших без вести французов.

"Говоря о политической составляющей, министр призвала своих партнеров безотлагательно начать совместную работу по восстановлению политической перспективы, отвечающей законным чаяниям палестинцев, и возобновлению реализации решения о создании двух государств", - заявили на набережной Орсе. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетФранцияПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильКолонна, Катрин
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