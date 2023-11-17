17 ноября, 20:59
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля подтвердила возможность расширения операции в секторе Газа на юг

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что "это произойдет в то время, в том месте и при тех условиях, которые будут наиболее благоприятны для ЦАХАЛ"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа готовы действовать на всей территории анклава, а не только в северной его части, преследуя радикалов из палестинской организации ХАМАС. Это подтвердил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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"Армия обороны Израиля действует с предельно ясными целями в этой войне. Это и наземные действия, и действия с воздуха, и действия с моря. Мы полны решимости продолжать двигаться вперед. Это произойдет везде, где бы ни находился ХАМАС, и это касается также и южной части сектора Газа", - сказал он, отвечая на вечернем брифинге на вопрос о планах израильской армии относительно южной части анклава.

Хагари не стал вдаваться в подробности и не назвал точных сроков, но отметил, что "это произойдет в то время, в том месте и при тех условиях, которые будут наиболее благоприятны для Армии обороны Израиля". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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