Нововведение предполагает комплексную корректировку и уточнение положений основных законодательных актов республики

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", предусматривающий комплексную корректировку Гражданского, Банковского, Трудового и других кодексов. Документ опубликован на национальном правовом портале республики.

Внесенный Советом министров законопроект был принят во втором чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания в начале октября и в конце октября одобрен членами Совета Республики белорусского парламента. Закон направлен на корректировку и уточнение положений основных кодексов с целью закрепления новых институтов права, унификации национального законодательства с законодательством государств - членов ЕАЭС.

Законом вводится договор счета эскроу, предусматривающего открытие специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных банком для передачи их третьей стороне при наступлении оснований, предусмотренных договором. Совершенствуются нормы в сфере интеллектуальной собственности, изменяются подходы в получении согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Вносятся изменения по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Вводится институт безотзывной доверенности с закреплением возможности ограничений ее применения в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Документ закрепляет норму о том, что в случае распространения в СМИ или на интернет-ресурсах сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, такая информация должна быть опровергнута в том же источнике. При этом гражданину предоставят право требовать наряду с опровержением размещения в СМИ или на интернет-ресурсе своего ответа или комментария.

Гражданский кодекс дополнен статьей, которая определяет, что "заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения" будут иметь последствия для лица с момента доставки ему или его представителю такого сообщения. Изменения направлены на пресечение случаев уклонения от получения сообщений с целью избежать исполнения обязанностей.