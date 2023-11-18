17 ноября, 21:43

Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов"

Нововведение предполагает комплексную корректировку и уточнение положений основных законодательных актов республики

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", предусматривающий комплексную корректировку Гражданского, Банковского, Трудового и других кодексов. Документ опубликован на национальном правовом портале республики.

Внесенный Советом министров законопроект был принят во втором чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания в начале октября и в конце октября одобрен членами Совета Республики белорусского парламента. Закон направлен на корректировку и уточнение положений основных кодексов с целью закрепления новых институтов права, унификации национального законодательства с законодательством государств - членов ЕАЭС.

Законом вводится договор счета эскроу, предусматривающего открытие специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных банком для передачи их третьей стороне при наступлении оснований, предусмотренных договором. Совершенствуются нормы в сфере интеллектуальной собственности, изменяются подходы в получении согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Вносятся изменения по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Вводится институт безотзывной доверенности с закреплением возможности ограничений ее применения в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Документ закрепляет норму о том, что в случае распространения в СМИ или на интернет-ресурсах сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, такая информация должна быть опровергнута в том же источнике. При этом гражданину предоставят право требовать наряду с опровержением размещения в СМИ или на интернет-ресурсе своего ответа или комментария.

Гражданский кодекс дополнен статьей, которая определяет, что "заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения" будут иметь последствия для лица с момента доставки ему или его представителю такого сообщения. Изменения направлены на пресечение случаев уклонения от получения сообщений с целью избежать исполнения обязанностей. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация