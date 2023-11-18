Прокуратура просит суд начать рассмотрение дела Трампа в Джорджии в августе 2024 года

Свой выбор прокуратура объяснила тем, что до этого начнутся слушания против бывшего президента США по другим делам

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура просит суд округа Фултон (штат Джорджия) начать рассмотрение дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года против бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2024 года.

"Прокуратура просит суд назначить слушания, на которых фигуранты окончательно выскажут позицию по предъявленным обвинениям, на 21 июня 2024 года, а сам процесс начать 5 августа 2024 года", - говорится в судебном документе, опубликованном в пятницу.

Свой выбор прокуратура объяснила тем, что до этого начнутся слушания против Трампа по другим делам. Старт процесса в августе не помешает ведению других дел.

Ранее прокуратура заявила, что для рассмотрения в суде округа Фултон дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года, по которому обвиняется Трамп, потребуется порядка четырех месяцев.

Прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис ранее предложила начать разбирательство по делу 23 октября, против этого выступила защита Трампа, которая настаивала на рассмотрении всех дел после выборов президента в ноябре 2024 года. На заседании в среду судья заявил, что "крайне скептически" оценивает возможность успеть начать рассмотрение дела всех 19 обвиняемых в октябре. Это, по его словам, обусловлено большим числом досудебных ходатайств, по которым предстоит вынести решение.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения были выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель отделения Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост.