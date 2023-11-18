Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов

По данным агентства Xinhua, председатель КНР призвал всех членов АТЭС обеспечивать открытую торговлю и инвестиции, а также поддерживать систему многосторонней торговли, ориентированную на Всемирную торговую организацию

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о своем несогласии с политизацией экономических и торговых вопросов. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на его выступление на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния).

По данным агентства, председатель КНР также призвал всех членов АТЭС обеспечивать открытую торговлю и инвестиции, поддерживать систему многосторонней торговли, ориентированную на Всемирную торговую организацию. Кроме того, Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая мирному развитию, отмечает Xinhua, не приводя цитат.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско. В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.