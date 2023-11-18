Суд Греции освободил приговоренную ранее к пожизненному заключению террористку

По данным газеты Kathimerini, Поле Рупе запрещен выезд из страны, и она должна будет регулярно отмечаться в полицейском участке по месту жительства

АФИНЫ, 18 ноября. /ТАСС/. Суд города Фивы принял решение об условном освобождении из тюрьмы члена греческой террористической организации "Революционная борьба" Полы Рупы, которая была ранее приговорена к пожизненному заключению. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По информации издания, уголовный суд Фив удовлетворил ходатайство женщины об ее условном освобождении, поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка. Рупе запрещен выезд из страны, и она должна будет регулярно отмечаться в полицейском участке по месту жительства. Ранее она была приговорена к пожизненному заключению за взрыв бомбы в Банке Греции в 2014 году, ответственность за который взяла на себя "Революционная борьба". Однако в апреле 2021 года ей сократили срок заключения до шести лет и трех месяцев.

54-летняя Рупа была первоначально арестована в апреле 2010 года вместе с пятью другими сообщниками и ее сожителем Никосом Мазиотисом за участие в террористической организации "Революционная борьба". Она была отправлена под стражу в тюрьму Коридаллос, откуда была освобождена в октябре 2011 года по истечении 18 месяцев, которые являются максимальным сроком предварительного заключения. В 2012 году Мазиотис и Рупа не явились в отделение полиции, где должны были регулярно появляться, и скрылись.

В июле 2014 года Мазиотис, который, как и Рупа, был заочно приговорен к 50 годам тюремного заключения за участие в "Революционной борьбе", был обнаружен в афинском районе Монастираки и арестован после вооруженного столкновения с полицией. Через несколько дней сотрудники Антитеррористической службы Греции нашли тайную квартиру террористов, однако Рупе удалось скрыться вместе с несовершеннолетним сыном, взяв с собой ноутбук и пистолет, пишет газета.

Рупа вновь появилась в июне 2015 года. Вместе со своими сообщниками она ограбила отделение банка, действующее на территории афинской больницы "Сотирия", похитив из кассы €125 тыс. В тексте, который она написала и затем опубликовала в интернете, она призналась, что выделила часть украденных денег для того, чтобы организовать план побега на вертолете Мазиотиса и его сообщников из тюрьмы Коридаллос в феврале 2016 года. План Рупы тогда провалился, поскольку пилот вертолета отказался подчиняться ее приказам. Последним появлением Рупы в афинском районе Илиуполис было вооруженное ограбление банка в сентябре 2016 года, откуда были украдены €180 тыс. Террористку удалось арестовать в январе 2017 года.