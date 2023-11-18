Bloomberg: Украина получит новый пакет помощи США не раньше середины декабря

По данным агентства, широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, возможно, даже до следующего года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных законодателей.

По их данным, скорее всего Конгресс США сможет завершить согласование нового пакета помощи Киеву лишь в середине декабря. Хотя, как отмечает агентство, сенаторы планируют начать работу над пакетом уже в ближайшие дни, так как у украинцев "заканчивается топливо, оружие и боеприпасы".

Как указывает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.