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Палестино-израильский конфликт

Херш: Израиль узнал, что некоторых заложников ХАМАС переместили на юг Газы

Член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя ранее заявлял, что движение готово отпустить 100 заложников, список которых передало ему еврейское государство, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль узнал, что некоторых заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС, переместили на юг сектора Газа из-за бомбардировок ЦАХАЛ. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге в Substack журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

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"Они [израильская разведка] также узнали, что в какой-то момент заложники, как и жители города Газа, были перемещены на юг в рамках принудительной миграции, введенной Израилем, который продолжал бомбардировки домов, жилых комплексов и офисных зданий по всему городу", - написал Херш.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение готово отпустить 100 заложников, список которых передал ему Израиль, при условии перемирия, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках боевиков не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировала 13 ноября со ссылкой на источники телекомпания CBS, главная проблема сейчас заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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