Немецкий политик Вагенкнехт считает, что ФРГ выгоднее сотрудничать с Россией

Она также высказала мнение, что дальнейшие поставки оружия Украине конфликт не решат, он может завершиться только дипломатическим путем

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Продолжение поставок оружия Киеву не решит конфликт, нужно дипломатическое решение, а также сотрудничество с Россией. Такое мнение высказала в интервью газетам редакционной группы Funke немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в октябре покинула Левую партию и собирается создавать собственную политическую силу.

"Исходя из наших же интересов, я выступаю за сотрудничество с Россией в области экономики и политики безопасности. Будучи страной, бедной на природные ресурсы, мы извлечем из этого выгоду. А Россия является ядерной державой, безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем", - сказала она.

Вагенкнехт назвала "двойной моралью" тот факт, что Германия не получает газ из России, но охотно закупает его у Катара. "Разумеется, я осуждаю войну на Украине. Но я не думаю, что мы ее закончим, если не будем покупать газ и будем поставлять все больше оружия". "Почему мы не выступаем с предложением, что мы немедленно прекращаем поставки оружия, если [президент РФ Владимир] Путин согласится на прекращение огня и переговоры?", - задалась политик вопросом.

По ее утверждениям, Россия не хотела допустить, чтобы Украина "стала военным форпостом США с военными и ракетными базами, как в Польше или Румынии". "Это не оправдывает войну, но это показывает, как ее можно было бы завершить", - полагает Вагенкнехт. "За последние 25 лет ведущая держава НАТО вторглась в пять стран и атаковала другие при помощи дронов. Число жертв этих войн превышает миллион", - отметила политик.