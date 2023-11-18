Al Mayadeen: число погибших при ударе Израиля по Хан-Юнису возросло до 26

Большинство из них - дети, сообщил телеканал

РАБАТ, 18 ноября. /ТАСС/. Не менее 26 палестинцев погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, десятки ранены.

Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, число погибших в результате израильской бомбардировки возросло до 26, большинство из них - дети. Также сообщается, что многие получили ранения.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera информировал о 19 погибших в результате авиаударов израильской армии по Хан-Юнису.

Жилые районы Хан-Юниса с прошлого месяца регулярно становятся целями израильской армии.