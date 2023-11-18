Канберра обвинила НОАК в применении гидролокатора против австралийских водолазов

В результате дайверы вынужденно вышли из воды, получив незначительные травмы из-за воздействия гидроакустических импульсов, сообщил вице-премьер Содружества Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Австралии обвинили Китай в непрофессиональном и безответственном поведении на море после опасного сближения военных кораблей двух стран и использования китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

"Правительство Австралии сообщило властям Китая о своей серьезной обеспокоенности из-за небезопасного и непрофессионального поведения [экипажа] эсминца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отношении австралийского военного корабля HMAS Toowoomba. Австралия на протяжении десятилетий наблюдает за морским пространством в регионе в соответствии с международным правом <…> и ожидает, что все страны, включая Китай, будут управлять своими вооруженными силами профессионально и безопасно", - указал Марлз.

Как уточнил вице-премьер, инцидент произошел 14 ноября 2023 года в международных водах в исключительной экономической зоне Японии. "HMAS Toowoomba остановился для очистки винтов от рыболовных сетей, <…> предупредив о своем намерении по обычным каналам. Однако во время проведения водолазных работ к нему приблизился эсминец НОАК, <…> который, как позднее выяснилось, использовал бортовой гидролокатор для создания помех австралийским дайверам и вынудил их выйти из воды", - сообщил он.

Также Марлз отметил, что в результате действий экипажа китайского эсминца "австралийские дайверы получили незначительные травмы, вызванные воздействием гидроакустических импульсов".

В 2022 году власти Австралии уже выступали с обвинениями в адрес китайских военных, заявляя, что в феврале корабль ВМС КНР навел лазерный луч на многоцелевой самолет австралийских ВВС P-8A Poseidon, а в июне самолет-разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.