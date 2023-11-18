18 ноября, 01:26
Саммит АТЭС

В АТЭС заявили о приверженности принципу многосторонности и консенсуса

Речь идет о дальнейшем взаимодействии со всеми участниками объединения, сообщается в итоговой декларации саммита

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) привержены принципу многосторонности и консенсуса со всеми участниками объединения. Об этом говорится в совместном министерском заявлении, принятом в пятницу по итогам саммита форума АТЭС.

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"Мы придаем большое значение дальнейшему сотрудничеству АТЭС в духе многосторонности на основе консенсуса со всеми членами, участвующими на равной основе во всех его мероприятиях, включая Неделю лидеров, в соответствии с руководящими принципами проведения встреч АТЭС и соответствующими конвенциями АТЭС", - говорится в документе.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
Саммит АТЭС
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