18 ноября, 02:01
Палестино-израильский конфликт

ЮНИСЕФ заявил, что люди в Газе оказались в ловушке и не могут спастись

Исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел отметила, что в анклаве нет доступа к воде и продуктам

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала конфликт в секторе Газа уникальным, так как люди оказались в ловушке в анклаве из-за блокады Израиля и не могут спастись.

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"Эта такая уникальная ситуация, потому что во многих местах люди могут уехать, но здесь [в секторе Газа] они никуда не могут уехать [из-за блокады]. Они просто оказались в ловушке", - сказала в пятницу она в интервью телеканалу CNN. Рассел вновь подчеркнула, что у людей в анклаве нет доступа к воде и продуктам питания.

"Все стороны конфликта обязаны обеспечить безопасность таких мест, как больницы, школы, где гражданские лица и дети ищут убежища", - заявила она, указав, что с начала конфликт погибло более 4,7 тыс. детей.

Рассел заявила, что она планирует вернуться в регион через несколько недель. Из-за ДТП в Египте Рассел была вынуждена прервать поездку в Израиль, где она намеревалась провести встречу с семьями похищенных детей.

ЮНИСЕФ сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя ЮНИСЕФ, Газа стала кладбищем для детей. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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