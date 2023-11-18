Оппозиция Тайваня не смогла выдвинуть единого кандидата на выборах главы острова

Директор Фонда имени Ма Инцзю Сяо Сюйцэнь пояснил, что эксперты по процедуре опроса мнений не смогли прийти к согласию о том, как трактовать и учитывать их результаты

ГОНКОНГ, 18 ноября. /ТАСС/. Две главные оппозиционные партии Тайваня - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - не смогли прийти к консенсусу о едином коалиционном кандидате на намеченных на январь следующего года выборах главы администрации острова. Об этом сообщила газета Taipei Ribao.

Утром 18 ноября оппозиция должна была объявить имя единого кандидата: выбор между лидером центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и представителем выступающей за сближение с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи должен был быть определен по итогам опросов избирателей и внутрипартийных консультаций, которые завершились 17 ноября.

Как заявил директор Фонда имени Ма Инцзю (глава администрации Тайваня с 2008 по 2016 год) Сяо Сюйцэнь, эксперты по процедуре опроса мнений не смогли прийти к согласию о том, как трактовать и учитывать их результаты. По его словам, стороны продолжат дальнейшие консультации.

Глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ на пресс-конференции заявил, что продолжит диалог с Гоминьданом, однако не исключил возможности развала оппозиционной коалиции.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%). Кроме того, в качестве независимого кандидата свою кандидатуру выдвинул основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу.

Оппозиция ведет переговоры о выдвижении единого кандидата уже несколько недель. Они осложняются тем, что глава Тайваньской народной партии лидирует по опросам, однако на ее представителей приходится лишь пять мест в Законодательном юане. В то же время партия Гоминьдан контролирует 38 из 113 парламентских кресел, а также 14 из 22 постов мэров и глав уездов Тайваня. Правящая политическая платформа - Демократическая прогрессивная партия - имеет большинство и контролирует 64 места в высшем законодательном органе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.