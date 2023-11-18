Непал добивается встречи с властями Индии для решения пограничного спора

Катманду призывает Нью-Дели созвать заседание Рабочей группы по установлению границы - совместного органа, созданного правительствами двух стран в 2014 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Непала добиваются встречи с представителями индийских властей для решения спорных вопросов о границе между странами. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.

Непал призвал Индию созвать заседание Рабочей группы по установлению границы - совместного органа, созданного правительствами двух стран в 2014 году.

Сформированная во время первого визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Катманду группа провела свое последнее заседание в августе 2019 года в Индии. "С тех пор Непал несколько раз письменно обращался к Индии с просьбой о возобновлении заседания рабочей группы, но согласия от индийской стороны пока не получено", - приводит издание слова представителя непальского правительства.

Протяженность индийско-непальской границы составляет 1 800 км. В последние несколько лет в отношениях Нью-Дели и Катманду появились признаки напряженности из-за публикации в Непале в 2020 году новой политической карты страны, на которой три спорных пограничных региона были обозначены как непальская территория.

После того как парламент Непала официально утвердил новую карту, Индия выразила несогласие с этим и предложила переговоры. Индийские СМИ при этом утверждали, что в Катманду решили перекроить карту страны под влиянием Китая, поскольку оспариваемые Индией районы имеют стратегическое значение и находятся на пути к Тибетскому автономному району КНР.