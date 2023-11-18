18 ноября, 05:05

Лукашенко пожелал Латвии укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями

Президент Белоруссии отметил, что республика без колебаний открыла для латвийских жителей возможность безвизового въезда в страну и что ею воспользовались десятки тысяч человек

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, пожелав иметь возможность укреплять государственность не ценой отношений с соседями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями", - подчеркнул Лукашенко в поздравлении.

Он отметил, что Белоруссия без колебаний открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну и что ею воспользовались десятки тысяч человек. "Таким образом Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушить", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, предков двух стран испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения. "Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино и эстрады. И никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил надежду на доброжелательное отношение к белорусам с латвийской стороны. По его словам, он также надеется на политическую зрелость народа Латвии и выбор в пользу скорого преодоления всех существующих противоречий.

Латвия ввела и продолжила расширять санкции против Минска. В мае 2021 года Белоруссия выслала посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, когда он был заменен флагом оппозиции. В ответ на это Латвия приняла аналогичные меры. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛатвия
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