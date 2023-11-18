Армия Израиля сообщила об уничтожении группы боевиков в палестинском лагере Балата

В пресс-службе Армии обороны уточнили, что в лагере Балата Захед "основал террористическую ячейку, состоящую из молодежи, которую он снабдил взрывчаткой и оружием для террористической деятельности против солдат ЦАХАЛ"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные ликвидировали нескольких боевиков ударом с воздуха во время ночной антитеррористической операции в лагере палестинских беженцев Балата, расположенном в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.

"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали нескольких террористов в лагере Балата в городе Наблус и предотвратили теракты против мирных жителей Израиля. В ходе ночной контртеррористической операции в Балате летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по укрытию, использовавшемуся террористами, которые участвовали в планировании террористических атак против израильского гражданского населения и военных объектов. В число террористов, убитых во время операции, входит Мухаммед Захед, участвовавший в перестрелках в районе Наблуса и планировавший дальнейшую террористическую деятельность", - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что в лагере Балата Захед "основал террористическую ячейку, состоящую из молодежи, которую он снабдил взрывчаткой и оружием для террористической деятельности против солдат ЦАХАЛ". "В прошлом он обстреливал военнослужащих, отправлял террористов для совершения террористических атак", а также "был причастен к нападению с использованием огнестрельного оружия в Иерусалиме в апреле 2023 года, в результате чего ранения получили двое израильтян", указали в армии.

Кроме того, в лагере Балата военные "ликвидировали завод по производству взрывчатых веществ" и "ряд готовых к использованию взрывных устройств". "В ходе операции террористы открывали огонь по силовикам, которые отвечали стрельбой боевыми патронами", - добавили в пресс-службе, отметив, что сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало.