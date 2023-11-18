Индия и Австралия 20 ноября проведут встречу глав МИД и Минобороны

Она пройдет в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны Индии и Австралии в понедельник, 20 ноября, проведут переговоры в Нью-Дели, это будет вторая встреча в формате "два плюс два" в истории стран. Об этом сообщил МИД Индии.

"Министр обороны Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар проведут вторую встречу формата "два плюс два" в рамках министерского диалога с Австралией 20 ноября в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

Стороны обсудят "широкий круг стратегических оборонных вопросов и вопросов безопасности". На повестке дня будут двусторонние, региональные и глобальные темы. Целью переговоров заявлено дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Первая встреча в таком формате прошла в 2021 году.

Ожидается, что индийские министры также проведут отдельные встречи с австралийскими коллегами - министром обороны Ричардом Марзлом и главой МИД Пенни Вонг.

Встреча Индии и Австралии в формате "два плюс два" состоится спустя чуть менее двух недель после того, как в Нью-Дели прошли аналогичные переговоры индийских министров с американскими коллегами.