Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлах" в ответ на запуск 25 снарядов

ЦАХАЛ не предоставил информацию о пострадавших

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по военным целям вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на запуск 25 снарядов в сторону израильской территории.

"ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане. После сирен [воздушной тревоги], недавно прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано 25 запусков [снарядов]. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении. "Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велись обстрелы", - пояснили военные, указав, что "подробности последуют".

Ранее в субботу армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах Израиля у границы с Ливаном.