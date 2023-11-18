AFP: cотни людей покинули больницу "Аш-Шифа" в Газе

В здании еще остаются 450 пациентов, сообщило агентство

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Сотни людей вышли из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа после того, как армия Израиля отвела им один час на эвакуацию. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в здании все еще остаются по меньшей мере 450 пациентов.

Ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных там людей нет боевиков, а есть только пациенты и внутренне перемещенные лица.