Армия Израиля сообщила, что не требовала эвакуировать людей из больницы "Аш-Шифа" в Газе

Согласно соответствующему заявлению, ЦАХАЛ лишь по просьбе директора этого медицинского учреждения согласился оказать помощь в эвакуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отдавала приказ персоналу и пациентам покинуть больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а лишь по просьбе директора этого медицинского учреждения согласилась оказать помощь в эвакуации. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля ни на каком этапе не отдавала приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад" из больницы "Аш-Шифа", но "фактически предлагала помощь со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации", указывается в тексте. "Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться", - отметили в пресс-служба.

"По просьбе директора больницы "Аш-Шифа" ЦАХАЛ согласился оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту", - добавили в пресс-службе. Военные проинформировали, что "ночью ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь".

Как сообщил ранее телеканал Al Jazeera, израильские военные якобы заявили, что персонал, пациенты и внутренне перемещенные лица должны в течение часа покинуть больницу "Аш-Шифа".