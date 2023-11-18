В Ереване заверили, что готовы были обеспечить безопасность делегации Баку в ПА ОБСЕ

Глава армянской делегации Саргис Ханданян отметил, что в Азербайджане приняли решение не участвовать в сессии

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Армянские власти готовы были обеспечить безопасность азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, заседание которой проходит в Ереване, однако в Баку решили не участвовать. Об этом на брифинге заявил глава армянской делегации Саргис Ханданян.

"Азербайджанская делегация несколько раз поднимала вопрос безопасности, мы дали эти гарантии, однако в итоге они решили не участвовать, это их дело", - отметил он.

Ханданян также сообщил, что на сессии ПА ОБСЕ не участвуют делегации из РФ и Турции.