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Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины планирует перевести пациентов "Аш-Шифа" в госпитали Западного берега

Глава ведомства Мэй Кайле назвала военным преступлением требование Армии обороны Израиля эвакуировать раненых и больных из этого медицинского учреждения

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Палестины стремится направить пациентов госпиталя "Аш-Шифа", расположенного в секторе Газа, в медучреждения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила министр здравоохранения Мэй Кайле.

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"Мы работаем над тем, чтобы перевести больных, в первую очередь раненых и новорожденных, из медицинского комплекса "Аш-Шифа" в госпитали на Западном берегу реки Иордан", - процитировал слова министра телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Кайле назвала военным преступлением требование Армии обороны Израиля эвакуировать раненых и больных из "Аш-Шифы".

Ранее сообщалось, что израильская армия дала один час для эвакуации этого медицинского комплекса. Как указывал телеканал Al Jazeera, израильские силы отвели час на выход с территории госпиталя медицинского персонала, пациентов и беженцев.

Как заявил представитель Министерства здравоохранения Газы, до последнего времени на территории госпиталя оставались пяти врачей и около сотни больных, которые эвакуируются в последние минуты до окончания ультиматума Армии обороны Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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