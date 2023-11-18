18 ноября, 09:40,
обновлено 18 ноября, 09:52
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены начали звучать в Черниговской области в 11:29 (12:29 мск), через минуту в красной зоне оказалась и Сумская область. Предупреждение об опасности с воздуха действовало 11 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Объявленная ранее в Днепропетровской и Харьковской областях воздушная тревога отменена.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация