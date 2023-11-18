В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены начали звучать в Черниговской области в 11:29 (12:29 мск), через минуту в красной зоне оказалась и Сумская область. Предупреждение об опасности с воздуха действовало 11 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Объявленная ранее в Днепропетровской и Харьковской областях воздушная тревога отменена.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.