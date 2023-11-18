На Украине сообщили о повреждении нефтебазы и электросети в Одесской области

Это произошло в результате удара, отметили в Минэнерго страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нефтебаза, а также электросети получили повреждения в Одесской области. Об этом сообщило Минэнерго Украины на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta).

"Ночью <...> был поврежден энергетический объект - нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в подконтрольной Киеву части Запорожской области была отключена воздушная ЛЭП, однако потребители не обесточивались.

Всего же по различным причинам без света в Одесской области и части Запорожской оказались 416 населенных пунктов.

Утром СМИ сообщили, что в Одесской области поврежден энергетический объект. Позже сообщалось, что без света в области остались 2 тыс. семей. Кроме того, глава подчиненной Киеву Запорожской военной администрации Юрий Малашко сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Ночью в обеих областях объявлялась воздушная тревога.