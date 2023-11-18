18 ноября, 11:00

Азаров считает, что только Британия и США могут сейчас устроить новый "майдан" на Украине

Бывший украинский премьер-министр отметил, что, Вашингтон и Лондон приступят к реализации такого сценария, когда придут к выводу, что украинского президента Владимира Зеленского надо заменить

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новый "майдан" на Украине может быть в настоящее время организован лишь Великобританией и США. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, комментируя заявления президента Владимира Зеленского об опасениях по поводу якобы ведущейся Россией подготовки дестабилизации ситуации с целью отстранения его от власти.

"Майдан" организовать - дело достаточно непростое. Надо иметь подготовленных людей, большие финансовые ресурсы и так далее. Сделать это могут только американцы или англичане сейчас, вот в этой обстановке", - написал экс-глава правительства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его мнению, Вашингтон и Лондон приступят к реализации такого сценария, когда придут к выводу, что Зеленского надо заменить. "Если потребуется "майдан", тогда они должны заниматься его организацией, именно американцы, опираясь на крайних националистов, еще на кого-то", - пояснил Азаров, добавив, что самым простым способом отстранить действующего президента от власти могут быть выборы, на которых за него не проголосуют.

Коснувшись утверждений о подготовке Москвой такой дестабилизации обстановки, бывший премьер напомнил, что на Украине даже не действует посольство РФ. "Не говоря уже о том, что все пророссийские элементы политики на Украине были изолированы, уничтожены или выдворены из страны. Это же абсолютно очевидный факт", - подчеркнул он.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Зеленский опасается, что на Украине может готовиться новый переворот с целью смещения главы государства. Он утверждает, что речь идет о некой операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия.

В последнее время украинские СМИ регулярно сообщают о разногласиях в правящих кругах Украины. В частности, они указывают на противоречия между Зеленским и представителями высшего военного командования, в том числе главнокомандующим вооруженными силами генералом Валерием Залужным. Так, Залужный опубликовал в британском журнале The Economist статью, в которой фактически подверг критике наступательную стратегию Киева. 

Теги:
УкраинаСШАВеликобританияАзаров, Николай ЯновичЗеленский, Владимир Александрович
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