Le Monde: глава военного ведомства Франции во второй раз за двое суток приехал в Катар

По данным газеты, Себастьен Лекорню планирует встретиться с катарскими премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во второй раз за два дня прибыл с визитом в Катар. Об этом сообщила газета Le Monde.

По ее данным, Лекорню прибыл в Катар "второй раз за последние 48 часов для встречи с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани".

Издание отмечает, что за последнее время Лекорню также посетил Египет, Саудовскую Аравию и Израиль. По данным газеты, в ходе этих встреч глава французского военного ведомства обсуждал освобождение заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Как указывает Le Monde, в заложниках у ХАМАС могут находиться восемь французских граждан.