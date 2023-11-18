18 ноября, 11:09
Палестино-израильский конфликт

Le Monde: глава военного ведомства Франции во второй раз за двое суток приехал в Катар

По данным газеты, Себастьен Лекорню планирует встретиться с катарскими премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во второй раз за два дня прибыл с визитом в Катар. Об этом сообщила газета Le Monde.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По ее данным, Лекорню прибыл в Катар "второй раз за последние 48 часов для встречи с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани".

Издание отмечает, что за последнее время Лекорню также посетил Египет, Саудовскую Аравию и Израиль. По данным газеты, в ходе этих встреч глава французского военного ведомства обсуждал освобождение заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Как указывает Le Monde, в заложниках у ХАМАС могут находиться восемь французских граждан. 

Теги:
ПалестинаКатарФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация