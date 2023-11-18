18 ноября, 11:04

МО Армении сообщило о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана

По данным ведомства, инцидент произошел на участке Паруйра Севака

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение на границе в результате выстрела с позиций ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"18 ноября в районе 09:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий <...>. В настоящее время опасности для его жизни нет. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование", - говорится в заявлении.

В новость внесена правка (14:09 мск) - передается с уточнением даты во втором абзаце - 18 ноября. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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