МО Армении сообщило о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана

По данным ведомства, инцидент произошел на участке Паруйра Севака

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение на границе в результате выстрела с позиций ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"18 ноября в районе 09:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий <...>. В настоящее время опасности для его жизни нет. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование", - говорится в заявлении.

В новость внесена правка (14:09 мск) - передается с уточнением даты во втором абзаце - 18 ноября.