Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора

Как заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Об этом заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе", - сообщил он.

"Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану", - отметил Пашинян.