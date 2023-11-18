18 ноября, 11:22,
обновлено 18 ноября, 11:40

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора

Александр Патрин/ ТАСС
© Александр Патрин/ ТАСС

Как заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Об этом заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе", - сообщил он.

"Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану", - отметил Пашинян. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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