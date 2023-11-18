18 ноября, 11:46,
обновлено 18 ноября, 11:59

Пашинян заявил, что шаги Баку выглядят как подготовка к новым военным действиям

Премьер-министр Армении назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику стали называть Западным Азербайджаном

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. Об этом заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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