18 ноября, 11:59

В Италии обнаружили античную двухметровую мраморную статую Аполлона

Исследователи считают, что она является копией бронзового оригинала древнегреческого скульптора IV века до н.э. Праксителя

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Итальянские археологи сообщили об обнаружении статуи бога Аполлона на раскопках в месте античного святилища в Сан-Кашано вблизи Флоренции. Как уточняет агентство ANSA, изваяние не менее 2 м в высоту разбито на части и, как полагают исследователи, является копией бронзового оригинала древнегреческого скульптора IV века до н.э. Праксителя.

Им удалось установить композицию: молодой бог играет с ящерицей. По мнению руководителя раскопок профессора Университета для иностранцев города Сиены Якопо Таболли, эта находка может стать документальным подтверждением связи древнего святилища с медициной. "Поскольку ящерицы в древности использовались для лечения глазных заболеваний", - пояснил он. Мраморные копии бронзовых скульптур Праксителя находили и ранее, сейчас они хранятся в Лувре и Ватиканских музеях. Нынешняя находка имеет особый смысл для ученых, поскольку ни одна из копий до этого не была связана с конкретным контекстом. Исследователи предполагают, что бронзовый оригинал Аполлона из Сан-Кашано может находиться в Кливленде. Однако для подтверждения значения ящерицы, с которой не связано никакого мифа, предстоит еще провести подробные исследования.

В древности там находилось святилище еще во времена этрусков. Изначально считалось, что это небольшой священный центр для поклонения, но потом археологи обнаружили ванны вблизи источника, а размер постройки оказался намного больше, чем предполагалось изначально. Уже в те времена там существовала достаточно развитая для своего времени система водоснабжения, которая была впоследствии укреплена римлянами. Расположение святилища ученые связывают со "священным смыслом" истока - горячей воды, бьющей из-под земли. Древние приезжали туда лечиться, поклоняясь древним культам, включая Аполлона, который, судя по всему, играл важную роль в этом святилище. Как напоминают ученые, ранее там уже находили бронзовое изваяние этого бога.

Ученые полагают, что статуя была разбита специально и сброшена в воду в V веке н.э., когда святилище забросили. Однако неясно, был ли это "языческий ритуал" или "акт разрушения языческих идолов со стороны христиан". Сейчас гигантскому Аполлону, которому пока не хватает руки и части головы, предстоит реставрация. Обнаруженные ранее в Сан-Кашано бронзовые предметы и изваяния сейчас можно увидеть на выставке Квиринальском дворце в Риме. 

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Италия
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