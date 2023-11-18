18 ноября, 11:58
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские войска открыли огонь по 17 поселкам на юге Ливана

Как сообщил новостной портал Naharnet, пострадавших нет

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии выпустила свыше 70 снарядов по пограничной территории Ливана в ответ на вылазки бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

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Как сообщил новостной портал Naharnet, под израильский обстрел попали 17 населенных пунктов в восточном и западном секторе юга. Большая часть из них покинута жителями. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших нет.

Истребители израильских ВВС совершили пять налетов на районы Эль-Лаббуна, Джиббейн и Эн-Накура, где находятся установки шиитских формирований, с которых был произведен ранее запуск 25 ракет в сторону еврейских поселений. Удары были нанесены также по поселкам Ярун, Саруббин и Марун-эр-Рас в пограничном округе Бинт-Джбейль.

Силы противовоздушной обороны "Хезболлах", в свою очередь, сумели поразить пять беспилотных летательных аппаратов противника, которые вторглись в воздушное пространство Ливана. В заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, упоминается, что среди сбитых израильских БПЛА был боевой беспилотник Hermes 450. В тексте указывается, что его обломки упали на израильской стороне границы.

Ранее беспилотник израильских ВВС выпустил две ракеты по цеху алюминиевых конструкций, расположенному в окрестностях города Набатия (57 км от Бейрута). На предприятии произошел пожар, в ходе его тушения получили ранения двое спасателей.

По данным Ливанского общества Красного Креста, жертвами военной эскалации, которая продолжается в пограничных районах с 8 октября, стали 11 мирных жителей. "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 84 бойца. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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