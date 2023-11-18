Армия Израиля доставила в больницу "Аш-Шифа" 6 тыс. литров воды

Также ЦАХАЛ передал 2,3 тонны продуктов питания

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные передали в больницу "Аш-Шифа" в Газе 6 тыс. литров воды и 2,3 тонны продуктов питания.

"Военнослужащие ЦАХАЛ через Управление координации и связи в секторе Газа доставили в больницу "Аш-Шифа" более 6 тыс. литров воды и более 2,3 тыс. кг продуктов питания. Доставка проводилась параллельно с деятельностью ЦАХАЛ по обнаружению и пресечению терроризма в больнице", - говорится в сообщении.

В армии вновь указали, что "сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить дополнительную возможность жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту".

Ранее в субботу военные заявили, что "ни на каком этапе не отдавали приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад" из больницы "Аш-Шифа".