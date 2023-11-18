18 ноября, 12:50

Беспилотники движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу США в Сирии

По сведениям телеканала Al Mayadeen, шиитские бойцы использовали дроны-камикадзе

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали военную базу США в Телль-Бейдаре, расположенную в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы использовали при атаке дроны-камикадзе.

По его информации, на территории военного объекта раздалось несколько сильных взрывов. Других подробностей не приводится.

9 ноября 15 ракет было выпущено по военной базе США, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, и еще шесть по американскому лагерю возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

13 ноября помимо баз в Эль-Омаре и Конико был обстрелян военный объект в Эш-Шаддади рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям свыше 60 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.

Ранее член руководства движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
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