18 ноября, 13:11

Bild: в ФРГ произошел скандал после мероприятия с участием представителя талибов

Как сообщила газета, он "распространял пропаганду"

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Представитель радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) принял участие в религиозном мероприятии в Кёльне (земля Северный Рейн - Вестфалия) и произнес на нем речь, что вызвало скандал в стране. Об этом сообщила газета Bild.

Мероприятие, о котором публично не объявлялось, состоялось в четверг вечером в одной из мечетей Кёльна. Перед собравшимися там выходцами из Афганистана выступил "высокопоставленный чиновник" из управления по контролю за продуктами и лекарствами, отмечает издание. По версии Bild, он "распространял пропаганду" и собирал пожертвования для талибов.

"Мы решительно осуждаем это выступление в Кёльне. Согласно имеющимся данным, ни один из наших визовых центров не выдавал ему визу", - прокомментировал произошедшее МИД ФРГ. В МВД и Федеральном ведомстве по охране конституции заверили, что тоже не имели никаких данных об этой поездке.

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" воспользовалась поводом, чтобы в очередной раз раскритиковать миграционную политику властей. Она назвала заявление МИД "наигранным" и предположила, что афганский функционер въехал в республику по программе воссоединения семей мигрантов.

Согласно информации Bild, представитель талибов, чье правительство Германия не признает, мог воспользоваться шенгенской визой. Сам он не находится в санкционных списках. 

Теги:
АфганистанГермания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация