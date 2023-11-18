Bild: в ФРГ произошел скандал после мероприятия с участием представителя талибов

Как сообщила газета, он "распространял пропаганду"

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Представитель радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) принял участие в религиозном мероприятии в Кёльне (земля Северный Рейн - Вестфалия) и произнес на нем речь, что вызвало скандал в стране. Об этом сообщила газета Bild.

Мероприятие, о котором публично не объявлялось, состоялось в четверг вечером в одной из мечетей Кёльна. Перед собравшимися там выходцами из Афганистана выступил "высокопоставленный чиновник" из управления по контролю за продуктами и лекарствами, отмечает издание. По версии Bild, он "распространял пропаганду" и собирал пожертвования для талибов.

"Мы решительно осуждаем это выступление в Кёльне. Согласно имеющимся данным, ни один из наших визовых центров не выдавал ему визу", - прокомментировал произошедшее МИД ФРГ. В МВД и Федеральном ведомстве по охране конституции заверили, что тоже не имели никаких данных об этой поездке.

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" воспользовалась поводом, чтобы в очередной раз раскритиковать миграционную политику властей. Она назвала заявление МИД "наигранным" и предположила, что афганский функционер въехал в республику по программе воссоединения семей мигрантов.

Согласно информации Bild, представитель талибов, чье правительство Германия не признает, мог воспользоваться шенгенской визой. Сам он не находится в санкционных списках.