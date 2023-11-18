Эрдоган считает, что Израиль избавится от Нетаньяху из-за решения провести операцию в Газе

Президент Турции отметил, что сейчас 60-70% жителей еврейского государства выступают против израильского премьер-министра

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль избавится от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потому что он заставляет свою страну платить высокую цену за операцию в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Нетаньяху наступил конец, мы от него избавляемся. Израиль избавится от него, и все евреи мира избавятся от него. Сейчас 60-70% людей в его собственной стране выступают против Нетаньяху. Потому что он заставляет и свою страну, и весь мир платить высокую цену. Сейчас все снабжают его оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться за это", - приводит слова Эрдогана государственное агентство Anadolu.