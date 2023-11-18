Эрдоган: в ФРГ не прокомментировали вероятность продажи Турции истребителей Eurofighter

Президент республики уверен, что его страна "будет развиваться более усиленно" в вопросах производства вооружений

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе его визита в ФРГ власти Германии не стали комментировать вероятность продажи Анкаре истребителей Eurofighter. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Канцлер [Олаф Шольц] не касался этой темы. Он не стал комментировать, дадут ли они Eurofighter или нет. Мы же четко сказали - дадут самолеты, значит дадут. Если нет, разве у нас нет иных возможностей [получить самолеты]? Есть, конечно. Вы знаете, какие шаги были сделаны до [получения из РФ ЗРС] С-400? Америка нам не дала системы ПРО, и мы купили у России С-400. Сейчас они у нас есть", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер выразил уверенность, что его страна "будет развиваться более усиленно" в вопросах производства вооружений. "Мы встали на путь к тому, чтобы превратиться в государство, которое производит и использует собственное оружие. Кроме того, мы ведем работу над тем, чтобы на постоянной основе самостоятельно удовлетворять наши потребности в истребителях", - сказал он.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил 16 ноября, что Анкара "хочет купить истребители Eurofighter Typhoon". Он назвал их "очень эффективными самолетами" и отметил, что в планах "купить 40 Eurofighter у Великобритании и Испании", которые дали предварительное согласие. Германия, по его словам, не согласилась.