18 ноября, 13:01,
обновлено 18 ноября, 13:04
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган поручил турецкой разведке провести расследование ударов Израиля по Газе

В ходе них могли погибнуть заложники, удерживаемые движением ХАМАС, отметил президент Турции

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил турецкой разведке провести расследование ударов Израиля по сектору Газа, в ходе которых могли погибнуть заложники, удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

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"Поведение Израиля в Газе до сих пор заключалось в том, что он уничтожал всех, включая своих граждан. Мы активизировали нашу разведывательную организацию по этому вопросу, и сейчас она проводит расследование. Мы работаем над тем, чтобы получить результат. Будет замечательно, если мы добьемся результата", - приводит его слова государственное агентство Anadolu. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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