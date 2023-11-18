Эрдоган поручил турецкой разведке провести расследование ударов Израиля по Газе

В ходе них могли погибнуть заложники, удерживаемые движением ХАМАС, отметил президент Турции

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил турецкой разведке провести расследование ударов Израиля по сектору Газа, в ходе которых могли погибнуть заложники, удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Поведение Израиля в Газе до сих пор заключалось в том, что он уничтожал всех, включая своих граждан. Мы активизировали нашу разведывательную организацию по этому вопросу, и сейчас она проводит расследование. Мы работаем над тем, чтобы получить результат. Будет замечательно, если мы добьемся результата", - приводит его слова государственное агентство Anadolu.