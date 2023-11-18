18 ноября, 13:04
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил, что Турция приложит усилия для восстановления инфраструктуры Газы

Турецкий президент отметил, что после достижения прекращения огня будет сделано все возможное, чтобы улучшить условия жизни жителей Газы и вселить в них надежды

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Турция приложит необходимые усилия для восстановления разрушенной в результате конфликта с Израилем инфраструктуры Газы. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Мы приложим усилия по восстановлению разрушенной и поврежденной инфраструктуры в Газе, по восстановлению разрушенных школ, больниц, объектов водоснабжения и энергетики. После достижения прекращения огня мы сделаем все возможное, чтобы улучшить условия жизни жителей Газы и вселить в них надежды. Несмотря на то, что мир отворачивается от сектора Газа, мы, Турция, поддерживаем угнетенных и будем продолжать это делать", - заявил Эрдоган. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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