18 ноября, 13:04,
обновлено 18 ноября, 13:41

Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на компромиссы в вопросе укрепления своей армии

Республика должна быть сильной с учетом происходящего в регионе, добавил турецкий лидер

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не пойдет на компромиссы в вопросах укрепления своих вооруженных сил и должна быть сильной с учетом происходящего в регионе. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"Сейчас беспилотная боевая авиация - это наше самое сильное направление развития. Кроме того, у нас хорошие позиции с точки зрения ВМС. Мы хороши и на суше. Сейчас мы занимаем пятое место по сухопутным войскам среди стран НАТО. Особенно высокий уровень у наших сил спецназначения. В этих вопросах мы не можем идти на компромисс. Наша страна готовится быть более сильной в будущем, в "век Турции", о котором мы говорим. Вы видите события в регионе. Мы должны быть сильными", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер призвал вспомнить "последние периоды существования Османской империи". "Она была ослаблена, усилились атаки на нее со всех направлений, и мировая империя рухнула. Мы извлекли уроки из нашей истории. Турция прежде всего будет сдерживающей силой, чтобы с этой сильной позиции обеспечивать свое существование. Для этого необходимо развиваться во всех областях. Не только в производстве оружия, но и в технологиях", - сказал Эрдоган.

Он также призвал "другие государства не беспокоиться" из-за растущей военной мощи Турции, поскольку "великая и сильная Турция служит делу мира на планете" и действует "в интересах совести и чести человечества". 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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