Эрдоган сообщил об обращении граждан Израиля за помощью в освобождении заложников

Их удерживает движение ХАМАС, отметил турецкий президент

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от граждан Израиля обращение с просьбой оказать содействие в освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

"В письме, которое мне написали семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС, нас просят вмешаться в освобождение их родственников. Мы не хотим, чтобы в плену находились ни израильтяне, ни палестинцы. Как я уже объяснял, у ХАМАС нет перспективы не освобождать этих людей, - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu. - Насколько мы понимаем, некоторые из заложников, удерживаемых ХАМАС, пострадали от израильских расправ над мирным населением. Есть и такая сторона вопроса. Поскольку израильские семьи обращаются к нам таким способом, они потеряли надежду на свое собственное правительство".