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Палестино-израильский конфликт

Эрдоган призвал весь мир мобилизоваться для помощи Газе

По словам турецкого президента, "сейчас только Египет проявляет некоторую смелость"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Весь мир, в первую очередь исламские страны, должен мобилизоваться для оказания помощи населению сектора Газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Германии. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

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"Сейчас только Египет проявляет некоторую смелость. Чрезвычайно важно держать открытым КПП "Рафах", который стал своего рода спасательным кругом, поддерживающим жизнь в Газе. Хотя наша помощь ограничена, она доходит до наших братьев. Израиль пытается заблокировать эту помощь, обрекая Газу на голод и жажду, блокируя прохождение в регион гуманитарной помощи. Но мы не сдаемся, привлекаем международные гуманитарные организации и ООН, оказываем помощь, хотя и не в том объеме, в котором нам хотелось бы. Мы продолжим оказать помощь Газе, несмотря на чинимые препятствия. Весь мир, прежде всего исламские страны, должен мобилизоваться для оказания помощи Газе", - заявил Эрдоган. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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